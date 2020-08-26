AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

انضباط الجبلاية ترفض تظلم حارس سموحة وإيقاف إينو 3 أشهر

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:13 م
الهاني سليمان حارس
الهاني سليمان حارس نادي سموحة
Advertisements
يسري غازي
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان حارس فريق سموحة ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة.

كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفني لنادي قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.

يذكر ان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت فى وقت سابق إيقاف الهاني سليمان حارس مرمي فريق سموحة 3 مباريات و تغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإخطار.

وجاء القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التى جمعت بين سموحة و ضالاتحاد السكندري التى اقيمت بين الفريقين نهاية شهر يوليو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف الهاني سليمان 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه

سموحة: لن ندافع عن الهاني سليمان.. الحكم أجبر على كتابة تقرير للمباراة ..فيديو

أحمد رفعت ضربه الأول.. فرج عامر: سنستأنف على قرار إيقاف حارس الفريق بسبب مباراة ودية ..فيديو

ترشيحاتنا

أهمها لمرضى السكر.. تعرف على فوائد الشيح الصحية

ربنا أراد يطبطب على مروان.. نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي على الجونة

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

خالد الجندى: لو أمامك سدود من الهموم عليك بهذه الآية

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

AdvertisementS

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

بعد نقله للمستشفى| تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عادل لاعب المصري.. صور

مروان محسن يخرس الألسنة ويخطف فوزا ثمينا لـ الأهلي على الجونة.. فيديو

الأهلي يكشف موعد عودة حسين الشحات للتدريبات

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

انت جاي تقلب زلاتان قدامنا.. الجونة يسخر من مروان محسن بعد هدفه الرائع مع الأهلي

نقل لاعب المصري للمستشفى عقب لقاء نادي مصر

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطرد مندوبي مرتضى منصور ..الطلائع بطل مرتبط اليد.. بايرن ميونخ يرفض ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة

فوائد مذهلة لتناول البروكلي.. تعرف عليها

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها