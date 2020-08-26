انضباط الجبلاية ترفض تظلم حارس سموحة وإيقاف إينو 3 أشهر

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم حفظ التظلم المقدم من اللاعب الهاني سليمان حارس فريق سموحة ضد قرار إيقافه ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه وتأييد العقوبة الموقعة.





كما قررت اللجنة إيقاف محمد حسنين وشهرته (إينو) المدير الفني لنادي قحافة ثلاثة أشهر وغرامة 50 ألف جنيه في قرار غير قابل للاستئناف بعد ثبوت إساءته للتحكيم ولأعضاء فرع الاتحاد بالغربية.





يذكر ان لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت فى وقت سابق إيقاف الهاني سليمان حارس مرمي فريق سموحة 3 مباريات و تغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ الإخطار.



