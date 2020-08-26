تقرير: تدوير المخلفات.. صناعة تحويل التراب إلى ذهب

استطلع صدى البلد آراء عدد من الخبراء حول صناعة إعادة تدوير المخلفات وأبرز المكاسب التي يمكن أن يحققها الاقتصاد الوطني من تدوير المخلفات إضافة إلى أبرز المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع.





- 13 ألف طن بالقاهرة

في البداية طالب الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، الدولة بتبني توجه قومي لاستثمار المخلفات وتدويرها كأحد أهم أدوات الاستثمار التي تدخل في صناعات عديدة، مقترحا توفير سيارات للشباب مماثلة لسيارات المواد الغذائية المنتشرة في جميع أنحاء مصر ولكن من أجل جمع المخلفات من مصادرها وتوصيلها للمصانع وأماكن استغلالها.





وأوضح الخبير الاقتصادي، لـ صدى البلد، أن أسطح المنازل في مصر مليئة بالمخلفات غير المستغلة والتي يمكن أن تستخدم في إعادة التدوير، فضلا عن نظافة الأسطح والتي يمكن استغلالها في زراعة الزهور كاستثمار أيضًا.





وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مراحل جمع ونقل وفرز طن مخلفات توفر فرص عمل تصل إلى 8 أفراد من الشباب، بالإضافة إلى توفير المواد الخام التي تعطلت بسبب نقصها نحو 4800 مصنع منذ ثورة 25 يناير.





وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المخلفات الصلبة والخردة تدخل في صناعات الصلب والمخلفات العضوية تدخل في صناعة الطاقة والأعلاف.. مؤكدا أن ما ينقص مصر لاستغلال المخلفات هو التكنولوجيا المتطورة.





وطالب الدكتور رضا لاشين، باستغلال المناطق المتخصصة في إعادة تدوير بعض المخلفات في المحافظات المصرية ودعمها وتعزيز قدراتها من خلال توفير التكنولوجية المتطورة لتطوير قدرات هذه المناطق الصناعية الناشئة.





وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تستغنى عن كمية مخلفات تعادل 47 ألف طن يوميا، منها 13 ألف طن فى القاهرة وحدها والتي تعد من أغنى أنواع المخلفات في العالم، حيث يصل سعر الطن الواحد إلى 6000 جنيه لما يحتويه من مكونات مهمة تقوم عليها صناعات تحويلية كثيرة، عند إعادة تدويرها نقوم بتوفير الكثير من كهرباء وسولار ومازوت وغاز لأن تلك المواد عند تصنيعها أول مرة أخذت كامل طاقتها، بخلاف المخلفات الزراعية والعضوية والتى تدخل فى صناعة الأسمدة.





وأضاف، أن مصر تنفق نحو 24 مليار جنيه سنويا علي تكلفة فساد وتدهور البيئة، مشيرا إلى أن إعادة تدوير طن واحد من المخلفات يوفر فرص عمل لـ 8 أفراد، ما يعني أنه يتيح توفير 120 ألف فرصة عمل من خلال عمليات الفرز والجمع والتصنيع.





- أبرز العوائق أمام المستثمرين