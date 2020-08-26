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مرأة

الرموش والحواجب الخفيفة تدل على الإصابة بمرض خطير

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:28 م
الرموش والحواجب الخفيفة
الرموش والحواجب الخفيفة تدل على الإصابة بمرض خطير
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اسماء محمد
يعد الشعر والبشرة من أكثر الأشياء التى تتأثر فى جسم الانسان بالإصابة بالأمراض المختلفة وتبدأ تتغير وتسوء حالتها ومن بينها الرموش والحواجب.

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وذكر موقع "برايت سايد" أن الرموش والحواجب الخفيفة مؤشر على الاصابة بمشاكل الغدة الدرقية وهى المسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائى داخل جسم الانسان .

وتكون الرموش والحواجب الخفيفة مؤشر على الاصابة بمشاكل الغدة الدرقية فى حال حدوث ذلك بشكل طبيعي دون تجربة حيل تجميلية غير مناسبة أو غير جيدة.

 انخفاض نشاط  ونمو الشعر  فى هذه المناطق علامة على قصور الغدة الدرقية ، وهو أمر شائع بين الأشخاص فوق سن الخمسين.

من بين الأعراض الأخرى ، يمكن للمرء أن يلاحظ الكسل وجفاف الجلد وزيادة الوزن غير المبررة. في هذه الحالة ، مما يحتم استشارة الطبيب وإجراء فحوصات اللازمة.
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