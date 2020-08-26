الرموش والحواجب الخفيفة تدل على الإصابة بمرض خطير

يعد الشعر والبشرة من أكثر الأشياء التى تتأثر فى جسم الانسان بالإصابة بالأمراض المختلفة وتبدأ تتغير وتسوء حالتها ومن بينها الرموش والحواجب.





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وذكر موقع "برايت سايد" أن الرموش والحواجب الخفيفة مؤشر على الاصابة بمشاكل الغدة الدرقية وهى المسئولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائى داخل جسم الانسان .





وتكون الرموش والحواجب الخفيفة مؤشر على الاصابة بمشاكل الغدة الدرقية فى حال حدوث ذلك بشكل طبيعي دون تجربة حيل تجميلية غير مناسبة أو غير جيدة.





انخفاض نشاط ونمو الشعر فى هذه المناطق علامة على قصور الغدة الدرقية ، وهو أمر شائع بين الأشخاص فوق سن الخمسين.



