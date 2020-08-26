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أخبار البلد

وزارة الدولة للإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:33 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة الدولة للإعلام، أنه تم الاتفاق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون لوضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة، ومن المقرر عمل مجموعة من ورش العمل بين الجهات المشاركة من أجل وضع خطوات وآليات تنفيذ الاستراتيجية.

وأفادت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء بأن الاتفاق جاء خلال اجتماع تم عقده برئاسة الدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبحضور إيناس منصور مدير عام المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، ومحمد محمود النمر بالمكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان فؤاد أحمد حسن بالمعهد القومي للتغذية، ونهى خيري بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ومن المقرر أن يشارك في وضع تلك الاستراتيجية كل من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الثقافة والمعهد القومي للتغذية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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