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حوادث

لنصبها على مواطنين.. سقوط سيدة في قبضة الأجهزة الأمنية بالغربية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:44 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، سيدة مقيمة في قرية شبراملس؛ لقيامها- وبمساعدة زوجها الذى يعمل في إيطاليا- بالنصب على عدد من المواطنين من أهالى القرية الراغبين فى السفر للخارج، وأوهمتهم بقدرتها على تسفيرهم لإحدى الدول الأوربية، مقابل مبالغ مالية حصلت عليها من الضحايا .


وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى اخطارا من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغين من المستشار أشرف العفيفى المحامى عن المجنى عليهما "أحمد شفيق حمد" صاحب معرض سيارات، و"صلاح أحمد فرج" واللذان يتهمان المدعوة "نادية أ أ" وزوجها المدعو "إبراهيم أ م" (يعمل بإيطاليا) بالنصب عليهما، وحصولهما من الأول على 130 ألف جنيه، والثانى على 120 ألف جنيه؛ مقابل الحصول على تأشيرة للسفر لإيطاليا، لكن لم تلتزم بذلك، ومضى أكثر من عامين، وكُلَّما طلبا باسترداد المبلغ ماطلت مما دفعهما لتقديم بلاغين ضدهما .

كما شكل  فريق بحث جنائي قاده  اللواء محمد عمران مدير ادارة البحث الجنائى وقاده العميد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة والمقدم أمين طلعت رئيس مباحث زفتى وتوصلت التحريات الى صحة البلاغين وتم استصدار إذن النيابة العامة بضبط المتهمة داخل منزلها وتم وضع اسم الزوج بقائمة ترقب الوصول من الخارج للقبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
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