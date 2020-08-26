20 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة الحدود

استقر طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها غدا " الخميس "، باستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .
وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالتالي:-
عماد السيد ومحمود الزنفلى فى حراسة المرمى أسامة العزب، ومروان النجار ومحمود رزق وإسلام جمال وعمر الميدانى وسيد سالم وصبرى رحيل وكريم الديب ونور السيد وأحمد نبيل مانجه وخالد الغندور وأحمد راشد وأحمد حجى ورزاق سيسيه، ومحمد الصباحى وأحمد رفعت وخالد قمر وأيمن غباشى. ويغيب عن اللقاء محمد أنور وهشام محمد للإصابة وعمرو خليل ومحمود شعبان ويوسف حسن لأسباب فنية.
وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد سلطان، نادي الاتحاد السكندري بسلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول في إطار استعداد الاتحاد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها غدا " الخميس" باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري المصري.