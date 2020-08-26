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رياضة

في حضور الفار.. المصري يتعادل سلبيا أمام نادي مصر فى الدوري

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:46 م
لقاء المصري والبورسعيدي
لقاء المصري والبورسعيدي ونادي مصر
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حسام الحارتي
 انتهت أحداث مباراة فريقي نادي مصر والمصري بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري 

شهدت أحداث الشوط الأول ضغط هجومي من لاعبي المصري وتمكن لاعبو نادي مصر من الحفاظ على شباكهم من خلال التمركز الدفاعي .

وفي الدقيقة 44 سدد احمد الشيخ لاعب نادي مصر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تمكن أحمد مسعود من منتصف مرماه من التصدي لها .
وشهدت أحداث الشوط الثاني تمريرات قصيرة بين لاعبي الفريقين ولكن تمكن لاعبي المصري من تسجيل بعض الكرات العرضية التي كادت ان تسكن شباك نادي مصر .

وفي الدقيقة 91 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري البورسعيدي بعد إعاقة أحمد عبد الموجود لمحمود وادي داخل منطقة الجزاء عقب اعتراض لاعبو نادي مصر وعودة حكم اللقاء لتقنية الفار ليقوم بإلغاء القرار .

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