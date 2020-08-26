اغتصاب طفلة.. جريمة جديدة للحوثيين تهز أركان المجتمع اليمني

وقعت اليوم جريمة نكراء يندي لها جبين الإنسانية حينما إعتدي أحد الأفراد المنتمين لميليشيات الحوثي في اليمن وتحديدا في مديرية التعزية في محافظة تعز جنوب غرب اليمن .





وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الطفلة التي وقع بحقها حادث الإعتداء لم تتجاوز الــ 7 من عمرها، لافتة إلى أن الجاني"المغتصب" يُدعي ربيش الراعي.





وأثار خبر اغتصاب الطفلة اليتيمة جدلاً واسعًا بين أبناء الشعب اليمني الذين طالبوا بضرورة توقيع أشد العقوبات ضد هذا الجاني "المُغتصب".





في حين زعم البعض من رواد التواصل الإجتماعي وفاة جدة الفتاة التي كانت تقوم بتربيتها بعد معرفتها بالجريمة نتيجة للصدمة الشديدة التي تعرضت لها بسبب تلك الجريمة النكراء.





من جهتها، أدانت منظمة سياج لحماية الطفولة الجريمة، مطالبة بمحاسبة الجاني، وإنزال أقصى العقوبات به.





وذكرت المنظمة في بيان لها أن الجاني "المُغتصب" يعمل ضمن قوات الأمن التابعة للحوثيين حيث استخدم قوته ومركزه للاعتداء الوحشي على طفلة بريئة.