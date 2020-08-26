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حوادث

مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص شرق الإسكندرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:01 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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أحمد بسيوني
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب تسعة آخرون، بعد انقلاب سيارة "ميكروباص"، على الطريق الساحلي الدولي، بمنطقة المنتزة ثان، شرق الإسكندرية.


وتلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بوقوع حادث انقلاب "ميكروباص" بالقرب من قصر السنوسي، تجاه منطقة أبو قير، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وعلى الفور، هرعت قوات الأمن، برئاسة مأمور قسم ثان المنتزة، وضباط القسم، وثمان سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل الجثتين إلى مستشفى شرق المدينة، وكذلك المصابين إلى نفس المستشفى. 

وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.
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