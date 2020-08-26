مصرع شخصين وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص شرق الإسكندرية









و تلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد الوزير، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بوقوع حادث انقلاب "ميكروباص" بالقرب من قصر السنوسي، تجاه منطقة أبو قير، ب سبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.





وعلى الفور، هرعت قوات الأمن، برئاسة مأمور قسم ثان المنتزة، وضباط القسم، وثمان سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.





تم نقل الجثتين إلى مستشفى شرق المدينة، وكذلك المصابين إلى نفس المستشفى.



