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7000 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل لفئة بالدولة | فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:07 م
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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البهي عمرو
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه سيتم عودة جميع العاملين إلى عملهم لـ الخارج بمجرد فتح المطارات مرة أخرى. 

وأضاف وزير القوى العاملة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن كل المصريين مالكي الإقامات والفيزا سيعودون لعملهم فى الخارج بعد فتح المطارات.

ولفت الوزير إلى أنه تم توفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج بشكل نهائي فى المشروعات القومية.

وأوضح أنه مطلوب وظائف فى جميع التخصصات ويصل راتب الفرد لـ 7 آلاف جنيه بعد اقصي. 

وأشار محمد سعفان، وزير القوى العاملة إلى أن المواطن إذا لاحظ اختلافا في اشتراطات العمل التى اتفق عليها، يعود للإدارة التابعة و للوزارة للحصول على حقه.

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