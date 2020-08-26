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لا مهنية لها.. قناة الجزيرة منبر الإرهاب وتوظف مطلوبين للعدالة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:56 م
الجزيرة
الجزيرة
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هاني حسين
قال أمجد طه الرئيس الاقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، إن قناة الجزيرة  تعتبر المتحدث الرسمي باسم الارهابيين ومنبر الإرهاب في المنطقة العربية.

وأضاف أمجد طه في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أنه لا توجد مهنية لقناة  الجزيرة وتمارس الكذب والخداع بشكل كبير".

وتابع:"   قناة الجزيرة الإرهابية لا تقوم بتصحيح اي معلومات  مغلوطة تقوم بعرضها ونشرها".

واكمل:"  قناة الجزيرة سقطت إنسانيا ومهنيا وتستمر في دعم الارهاب والعناصر الارهابية في كافة دول  العالم وخاصة المنطقة العربية".

ولفت:"  قناة  الجزيرة توظف من هم مطلوبون للعدالة بجرائم قتل وتهريب مخدرات، والجزيرة  الارهابية  لا علاقة لها بالإعلام  ولا تختلف عن تنظيم داعش الإرهابي ".

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