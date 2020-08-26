سكرتير عام محافظة شمال سيناء: قيمة التصالح في مخالفات البناء تختلف من مكان لآخر

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وأضاف الغندور، خلال لقائه بمديرى الادارات الهندسية في مجالس المدن، أن المحافظة تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح ، طبقًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وأشار الغندور، إلى أنه يجري التصالح في مختلف مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.



ولفت الغندور الي أن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وافق على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، بدأت اعتبارًا من يوم 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.



وقال الغندور ان قيمه التصالح بالنسبة للمتر المسطح تختلف من منطقة الي أخري بحسب قرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





وطالب الغندور مجالس المدن بحصر جميع المنازل والعقارات المخالفة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة عدم التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء.



وشدد الغندور علي توعية المواطنين بأهمية التصالح، والإجراءات التي يتم اتباعها للتصالح، وكذلك الرد على استفسارات المواطنين من خلال الإذاعة المحلية والبوابة الالكترونية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي.



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وشدد الغندور علي توعية المواطنين بأهمية التصالح، والإجراءات التي يتم اتباعها للتصالح، وكذلك الرد على استفسارات المواطنين من خلال الإذاعة المحلية والبوابة الالكترونية للمحافظة ووسائل التواصل الاجتماعي.اقرأ أيضا: