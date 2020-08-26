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سيارات

مفاجأة من شيفروليه لسيارتها الجديدة TrailBlazer .. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:12 م
شيفروليه
شيفروليه
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أماني نوار
كشفت شيفروليه عن نيتها لإطلاق نسخة معدلة جديدة ، من سيارتها TrailBlazer رباعية الدفع.


ولكن وفقا للتسريبات فإن النموذج الجديد من هذه السيارة سيكون بهيكل حجمه أكبر من حجم هياكل سياراتTrailBlazer الحالية.


وستضم السيارة من الداخل 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ 7 ركاب ، الإضافة إلى انها ستحصل على واجهة أمامية مميزة مزينة بكلمة شيفروليه الشهيرة .


ومن أهم التعديلات في السيارة هو نظام المولتيميديا ، ستزود واجهة القيادة بشاشة متطورة تعمل باللمس ، كما انها قادرة على الاتصال بمختلف أنواع الهواتف وجميع الأنظمة للاجهزة الإلكترونية .


ولم يتوقف الامر على ذلك بل ستزود السيارة بكاميرات وحساسات إشارة أمامية وخلفية ، بالإضافة إلى كاميرا مراقبة وتوثيق الحركة مثبتة تحت الزجاج الامامي، ونظام لمنع الانزلاق على المنحدرات.


أما بالنسبة للمحركات V6القديمة ، فإنها ستحصل على محركات جديدة بأربع أسطوانات بسعة 2.8 لتر ، وبالنسبة للمحركات ستحصل السيارة على محركات جديدة بأربع أسطوانات بسعة 2.8 لتر وعزم 200 حصان، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/ثا قي غضون 10 ثوان تقريبا.

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