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رياضة

متفوقًا على الزمالك والأهلي.. طلائع الجيش بطل "دوري المرتبط لـ كرة اليد" بجدارة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:00 م
فريق كرة اليد بنادى
فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش
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حسام الحارتي
عن جدارة واستحقاق توج فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش بلقب دورى المرتبط مواليد ٢٠٠٠ للمرة الأولي في ظل الطفرة الرياضية الكبيرة التي يشهدها نادي طلائع الجيش وجهاز الرياضة العسكري حاليًا في كل الألعاب ، وذلك بعد الفوز على الزمالك  ٢٢ / ١٩  ليحصل فريق طلائع الجيش علي المركز الأول والميدالية الذهبية والزمالك الثاني والميدالية الفضية  ، وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع علي الميدالية البرونزية ، بفوز الأهلى على الطيران  ٣١ /  ٢٥ .


كان فريق طلائع الجيش قد احتل قمة محموعتة الثانية بعد تخطي جميع مبارياته بمن فيهم الفوز على الأهلي ، بينما تصدر الزمالك مجموعته الأولي . 

يذكر أن قطاع كرة اليد بنادي طلائع الجيش يضم مجموعة مميزة من اللاعبين سيكون لهم مستقبل مشرف مع الفريق الأول بالنادي و للعبة مستقبلا .

ويلقي قطاع كرة اليد بنادي طلائع الجيش كل الدعم والمساندة من مجلس إدارة النادي .


ويتكون الجهاز الفني والإداري للفريق من : الدكتور محمد زهران رئيسًا للجهاز ، والكابتن خالد فتحي مديرًا فنيًا ، والكابتن محمود عبد العزيز  زيزو مدربًا ، ومحمد شوقي إداريا .
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