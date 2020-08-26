«التعليم العالي»: الراسبون أضاعوا حقهم الدستوري فى مجانية التعليم

قال الدكتور خالد عبد الغفا ر، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة ملتزمة بمجانية التعليم وفقًا للدستور، عبر شروط، من بينها أن يكون الطالب على قدر من المسؤولية.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فرض رسوم مقابل الخدمات التعليمية الخاصة للطلاب الراسبين ، جاء نتيجة تضييع الطالب الراسب على نفسه حقه الدستوري وعليه أن يتحمل النتيجة.





وتابع: "من يستفيد من حق التعليم المجاني يجب أن يكون على قدر المسئولية ولا يضر بالصالح العام".



