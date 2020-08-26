مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لجان الإخوان تنفذ حربا نفسية للتأثير على الروح المعنوية

قال اللواء محمد زكي الالفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب النفسية انشطة غير قتالية للتأثير على معنويات ابناء الشعب .





وأضاف محمد زكي الالفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن اللجان الالكترونية التابعة لـ الإخوان تمارس اعمال الحرب النفسية .





وتابع محمد زكي الالفي:" الحرب النفسية تستهدف التأثير على الروح المعنوية وخفض الإرادة الشعبية لدى الشعب تجاه أعمال التنمية والتقدم والرقي ".



