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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لجان الإخوان تنفذ حربا نفسية للتأثير على الروح المعنوية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال اللواء محمد زكي الالفي المستشار بأكاديمية  ناصر العسكرية، إن  الحرب النفسية انشطة غير قتالية للتأثير على معنويات ابناء الشعب .

وأضاف  محمد زكي الالفي   في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن اللجان الالكترونية التابعة لـ الإخوان تمارس اعمال الحرب النفسية .

وتابع محمد زكي الالفي:"  الحرب النفسية تستهدف التأثير على الروح المعنوية وخفض الإرادة الشعبية  لدى الشعب  تجاه أعمال التنمية والتقدم والرقي ".

وأكمل محمد زكي الالفي :" تدار الحرب النفسية في وقت السلم والحرب، وتستهدف تشويه انجازات الدولة في كافة المجالات".
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