مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: لجان الإخوان تنفذ حربا نفسية للتأثير على الروح المعنوية

قال اللواء محمد زكي الالفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب النفسية انشطة غير قتالية للتأثير على معنويات ابناء الشعب .
وأضاف محمد زكي الالفي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن اللجان الالكترونية التابعة لـ الإخوان تمارس اعمال الحرب النفسية .
وتابع محمد زكي الالفي:" الحرب النفسية تستهدف التأثير على الروح المعنوية وخفض الإرادة الشعبية لدى الشعب تجاه أعمال التنمية والتقدم والرقي ".
وأكمل محمد زكي الالفي :" تدار الحرب النفسية في وقت السلم والحرب، وتستهدف تشويه انجازات الدولة في كافة المجالات".