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رياضة

بالبدلة.. إبراهيم نور الدين يتفقد ملعب استاد القاهرة قبل مباراة الأهلي والجونة.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:09 م
استاد القاهرة الدولي
استاد القاهرة الدولي
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حسام الحارتي- عدسة حسن العمدة
تفقد إبراهيم نور الدين ملعب استاد القاهرة الدولي قبل إنطلاق مباراة الأهلي والجونة في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الدوري الممتاز .

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.


ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومروان محسن وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومحمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر.
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