عميدة كلية البنات عين شمس تكشف عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021.. اليوم

على راديو عين شمس الساعة 11:30 بالموسم الثاني من برنامجكم "هنا الجامعة" .

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وأضاف المركز الاعلامي أن الحلقة سوف تدور عن فرص العمل بعد التخرج من الكلية وتفاصيل عن العام الجامعي 2020/2021 بالاضافة الي عدة نصائح لكتابة الرغبات بالتنسيق .





وأكد المركز انه يمكن من خلال هذا اللينك الاستماع لحوار عميدة كلية البنات الدكتورة رقية شلبي عبر راديو عين شمس الساعة 11:30 صباحا اليوم والذي تتحدث فيه عن تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021 .. للاستماع الي الحلقة أضغط هنا





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الجدير بالذكر شهد اليوم الخامس من أيام المرحلة الاولي لتنسيق القبول بالجامعات أمس إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات المصرية في مكاتب التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس والتى تنتهج هذا العام حزمة من الاجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب وذويهم تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







