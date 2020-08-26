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حوادث

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الشرقية.. صور

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
لقيت فتاة مصرعها، اليوم، أسفل عجلات القطار، بالقُرب من مزلقان محطة السكة الحديد في مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الأمن، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ بمصرع "هبة. ر" 17 سنة، مُقيمة في قرية “السماعنة” التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقُرب من محطة قطارات فاقوس.

وتم نقل أشلاء الجثة إلى مستشفى "فاقوس" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وجار تحرير محضر بالواقعة.
مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الشرقية.. صور
مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الشرقية.. صور
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