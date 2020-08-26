مصرع فتاة أسفل عجلات قطار في الشرقية.. صور

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير الأمن، إخطارًا ، يفيد بورود بلاغ بمصرع "هبة. ر" 17 سنة، مُقيمة في قرية “السماعنة” التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالقُرب من محطة قطارات فاقوس.





وتم نقل أشلاء الجثة إلى مستشفى "فاقوس" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.





وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وجار تحرير محضر بالواقعة.