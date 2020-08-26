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«الزراعة»: صدّرنا 3.8 مليون طن من المنتجات الزراعية رغم كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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عادل نصار
وجه الـسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للفلاح المصري على جهوده التي أثمرت عن تطور في القطاع الزراعي، قائلًا: "نفخر بمنتجاتنا الزراعية، فنحن متفوقون على الكثير من دول العالم". 


وأضاف "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن مصر لديها 135 سوقا للمنتجات الزراعية المصرية، كما تم مؤخرًا افتتاح 10 أسواق جديدة. 


وعن حجم الصادرات، أوضح وزير الزراعة، أن حجم الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية بلغ 3.8 مليون طن من السلع المختلفة، رغم أزمة كورونا والتي تسببت في انخفاض حركة التجارة 30%.


وأكد أن القطاع الزراعي أثبت في ظل جائحة كورونا، قدرته على تحدي الظروف وتطوير نفسه، لافتًا إلى أن الدول أصبحت تؤمن بأهمية القطاع الزراعي في النشاط الاقتصادي وقدرته في توفير فرص عمل؛ لذا هناك دعم لهذا القطاع من الدولة المصرية.


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