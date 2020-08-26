وسط إجراءات احترازية.. حسام غالي يصافح جهاز الأهلي واللاعبين قبل انطلاق مباراة الجونة

حرص حسام غالي
لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة، على مصافحة الجهاز الفني للقلعة الحمراء واللاعبين مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للوقائية من فيروس كورونا المستجد.
ويواجه النادي الأهلي الجونة الآن باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدولة الـ 22 من بطولة الدوري المصري .
وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
تشكيل الفريق لمواجهة الجونة،.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي
في حراسة المرمى، أمامه أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.
ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمود وحيد وحمدي فتحي ومروان محسن وياسر إبراهيم وأحمد الشيخ ومحمد شكري ومحمد فخري وعربي بدر.