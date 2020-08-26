برلماني: مصر قدمت خبراتها للعراق والأردن خلال القمة الثلاثية

أشاد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، بالقمة الثلاثية الي عقدت بين كل من مصر والعراق والأردن في عمان، بحضور الرئيس السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.





وقال النائب، إنها قمة جاءت في توقيت حساس وتمخضت عن نتائج كبرى في مقدمتها تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.





ولفت المهندس معتز محمود، الى العرض الذي قدمه الرئيس السيسي خلال القمة وتمثل في استعداد مصر تقديم خبراتها في المجالات الاقتصادية والانسانية والاجتماعية والإدارية لكلا من الأردن والعراق للاستفادة منها والتصدي للقضايا والمشاكل التي تجابهها.





وأكد محمود أن الأدوار المصرية البارزة التي يقوم بها الرئيس السيسي على الصعيد العربي، تجتذب احترام الجميع وتقديرهم باعتبارها مبادرات رائدة، فالسيسي وبكل حنكة استطاع استعادة ريادة مصر في مختلف الملفات والقضايا العربية.