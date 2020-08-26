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لم يساوم الأهلي على فلوس.. تامر أمين: من رأيي بقاء أحمد فتحي في القلعة الحمراء

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه يشجع النادي الأهلي ويخاف على مصلحة ومبادئ وقيم النادي الأهلي بشكل كبير .

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "إذا قرر أحمد فتحي البقاء في النادي الاهلي وطلب ذلك رسميا من مجلس الإدارة  أرى أن يستمر مع النادي الأهلي".

وتابع تامر امين: "من رايي ان يبقى احمد فتحي مع النادي الأهلي حال ابدى احمد فتحي رغبته في البقاء في  النادي الاهلي".

 وأكمل  تامر أمين: "احمد فتحي لم يساوم النادي الاهلي على أموال مطلقا، والخلاف بين احمد فتحي ومجلس إدارة الأهلي كان على مدة العقد وليس قيمته".

 ولفت تامر امين: " لو كان الخلاف على قيمة العقد كنت سارفض بقاء أحمد فتحي في النادي الأهلي".
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