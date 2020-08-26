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مرأة

بالأسود اللامع.. ديميت اوزديمير تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:24 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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آية التيجي
شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جريئة من أمام مرايتها بصورة سيلفي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وظهرت ديميت اوزديمير وهي ترتدي فستانا كت باللون الأسود اللامع بقصة مختلفة من الصدر، وهو ما أبرز رقة إطلالتها.

وتركت ديميت اوزديمير شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ حيث اختارت الأي لاينر لتبرز من جمال عينيها ، مع اللون الروز كأحمر شفاه.

واكتفت ديميت اوزديمير في اختيار الإكسسوارات بارتداء اسوارة باللون  الفضي وخواتم بنفس اللون على يديها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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💃🏻

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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