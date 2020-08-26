اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه.. تامر أمين: 90 % من المصريين نسيوا خطورة كورونا

استنكر الإعلامي تامر أمين، حالة التهاون في صفوف المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه ولو سألت اي مواطن هيقولك فيروس كورونا انتهى ".





وأشار تامر امين إلى أن 90 % من المواطنين نسيوا كورونا ويعتبرون كورونا أصبح خبر كان.





وتابع تامر امين :" مين دلوقتي بيشتري كحول ومعقم عشان إجراءات مكافحة كورونا ".





ولفت تامر امين إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وهذا مؤشر مقلق، مضيفا:" يجب ان نستمر في الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس".