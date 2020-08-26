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توك شو

اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه.. تامر أمين: 90 % من المصريين نسيوا خطورة كورونا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:25 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
استنكر الإعلامي تامر أمين، حالة التهاون في صفوف المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار " المذاع على قناة " النهار": "اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه ولو سألت اي مواطن هيقولك فيروس كورونا انتهى ".

وأشار تامر امين إلى أن 90 % من المواطنين نسيوا كورونا ويعتبرون كورونا أصبح خبر كان.

وتابع تامر امين :" مين دلوقتي بيشتري كحول ومعقم عشان إجراءات مكافحة كورونا ".

ولفت تامر امين إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أعلنت ارتفاع أعداد إصابات فيروس كورونا وهذا مؤشر مقلق، مضيفا:"  يجب ان نستمر في الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس".
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