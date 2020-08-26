وزارة الإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

عقدت وزارة الدولة للإعلام اجتماعا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمقر المجلس، وتم خلاله الاتفاق على التعاون في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة، ومن المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل بين الجهات المشاركة من أجل وضع خطوات وآليات تنفيذ الإستراتيجية.





ويشارك في وضع تلك الاستراتيجية الوزارات والجهات الآتية ( وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة، المعهد القومي للتغذية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).



