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أخبار البلد

وزارة الإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:31 م
وزير الدولة للإعلام
وزير الدولة للإعلام
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حمادة خطاب
عقدت وزارة الدولة للإعلام  اجتماعا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمقر المجلس، وتم خلاله الاتفاق على التعاون في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة، ومن المقرر تنظيم مجموعة من ورش العمل بين الجهات المشاركة من أجل وضع خطوات وآليات تنفيذ الإستراتيجية.

ويشارك في وضع تلك الاستراتيجية الوزارات والجهات الآتية ( وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الثقافة، المعهد القومي للتغذية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).

ترأس الاجتماع الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للطفولة والأمومة، وبحضور إيناس منصور، مدير عام المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، محمد محمود النمر، المكتب الفني والاتصال السياسي بوزارة الدولة للإعلام، والدكتورة جيهان فؤاد أحمد حسن بالمعهد القومي للتغذية، الأستاذة نهى خيري بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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وزارة الدولة للإعلام تشارك في وضع استراتيجية متكاملة للطفولة المبكرة

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