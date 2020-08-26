الديهي: هروب متهمين «فيرمونت» لن يمر مرور الكرام

قال الإعلامي نشأت الديهي ، إن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت" التي تعود وقائعها لعام 2014، حيث تم اغتصاب فتاة في فندق شهير، هم ضحية تربية خاطئة، ومجتمع يكيل بمئة مكيال، مؤكدًا: "لن يفلت هؤلاء من العقاب".





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج " بالورقة والقلم "، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن المرأة المصرية أهينت على يد 9 متهمين، هرب منهم 7، وجار اتخاذ إجراءات ملاحقتهم قضائيًا من قبل النيابة العامة.





وعن هروب معظم المتهمين في القضية، قال: "لن يمر مرور الكرام مهما كانت صفاتهم وأسمائهم وأموالهم، فهو لا يمثل شيئًا أمام قوة القانون".





وشدد مقدم البرنامج، على أنه في سبيل إعادة ضبط منظومة الأسرة والمجتمع؛ نحتاج لإعادة صوغ نظام تربوي جديد.





وبدورها، ناشدت النيابة العامة الجميع بالوعي الكامل بالقضايا من هذا النوع، وتنأى بالمجتمع ورواد مواقع التواصل أن يكون أسماء الجناة والمجني عليهم مادة للاستخدام الخاطئ.