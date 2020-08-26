إجراءات فتح فصل محو الأمية بجامعة عين شمس.. تفاصيل

قال الدكتور ماجد ابو العيين عميد كلية التربية جامعة عين شمس إن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية؛ للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع؛ يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الذين يرغبون في التعليم، والذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة محو أمية.





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وأضاف عميد كلية تربية، خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" يملأ الطالب الاستمارة الخاصة بطلب فتح الفصل واستيفاء البيانات اللازمة به ، ثم يتوجه الطالب إلى منسق محو الأمية التابع للكلية، ومعه 3 صور بطاقة الرقم القومي الشخصية و(2) صورة من كارنيه الطالب- كشف الدارسيين مدون به ( اسم الدارس – الرقم القومي – صورة بطاقة الرقم القومي لكل دارس)- رقم تلفون الطالب.





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وأشار عميد تربية الي انه يقوم منسق الكلية بالجامعة بعد المراجعة، بتسليم كشوف الطلاب والدارسين لمنسق الهيئة، مع توقيع منسق الهيئة بما يفيد باستلام أصل الكشوف ويقوم منسق الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية بعد استلام أوراق الطالب والدارسين، بمراجعة أسماء الدارسين وفلترتها بالاضافة الي بعد مراجعة أوراق الطالب وفلترة الدارسين، يتم تسليم صورة من كشف مُسير الفصل، مدون به أسماء الدارسين الذين تم تسجيلهم مع الطالب، لفتح الفصل





وأوضح يتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام التعاقد الحر أو شهر على الأقل بالنسبة للفصل التنشيطي منوها انه يقوم الطالب بفتح الفصل في أي مكان يرغب فيه بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار بحيث يكون فتح الفصل في نطاق الفرع الذي يتم التنسيق معه.





وأشار الدكتور ماجد ابو العيين قائلا "يتواصل الطالب بعد شهرين من فتح الفصل مع منسق محو الأمية بالكلية؛ لمعرفة موعد اختبار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية، وتحديد موعد لإجراء استكتاب لتحديد المستوى قبل الامتحان النهائي، وبعد تسليم كشف دخول الدارسين للامتحان و يتم امتحان الدارسين وفقًا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة، واستلام استمارة دخول الامتحان ومتابعة إعلان النتيجة.





وأكد عميد كلية التربية انه سوف يحصل الطالب على إفادة من الهيئة بأعداد الناجحين له ضمن الفصل الخاص به؛ لحين الانتهاء من رصد النتيجة النهائية، ويُسلم للجامعة كما يحق للطالب فتح فصلين خلال الدورة الامتحانية الواحدة، على أن يكون أحدهما "فصل تنشيطي" ويحق ايضا للطالب فتح فصل محو أمية دون حد أدنى للفصل.





ونوه الي ان الطالب يقوم باستخراج فيزا بريدية باسمه؛ للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين وسوف يحصل الطالب على مبلغ (250) جنيهًا من هيئة تعليم الكبار عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة لنظام التعاقد الحر، بالإضافة إلى (50) جنيهًا من الجامعة عن كل دارس ناجح، ليصبح الإجمالي (300) جنيه عن كل دارس ناجح





كما يحق للطالب فتح فصل تنشيطي للأميين بدون أية أعباء مالية على الهيئة بطلب كتابي منه، ويضاف للإنجاز كمتطلب للتخرج.



