الإمبراطورية قد تغيب عنها الشمس.. جدل حول BBC والتاريخ الاستعماري لـ بريطانيا

يظن كثيرون أن التاريخ قيمة ثابتة وأنه يكتب لمرة واحدة وكذلك الحكم عليه، لكن ما نعيشه في عصرنا الحالي يظهر أن الأمر ليس كذلك، فعلى الرغم من أن أوراق التاريخ لا تتغير - غالبًا- لكن مع توالي العصور قد يصبح ما كان مصدر فخر في التاريخ خلال وقت ما، مثار استنكار في وقت آخر.









لطالما رفع البريطانيون شعار "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" وعزفوا وتغنوا بكل ما ارتبط به من أشعار وأناشيد، فهو من أشهر الشعارات التي نحفظها عن ظهر قلب إذا ما تحدثا عن تلك القوة العظمى، لكن الآن، يبدو أن الشعار نفسه قد يأتي يوما وتغيب فيه عنه الشمس.









وأثارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أحد أعرق الأصول الصحفية في المملكة المتحدة والعالم، جدلا كبيرا، حيث قررت التخلي عن كلمات نشيد "Rule Britannia!" أو "فلتحكمي يا بريطانيا" في حفلها التقليدي الذي يقام في نهاية الصيف، مكتفية بعزف الموسيقى فقط.









ولم يكن هذا التصرف عفويا أو خاليًا من دلالة، فالتخلي عن كلمات النشيد الذي يتغنى بالإمبراطورية البريطانية جاء في وقت تعيد فيه فئة كبيرة من النقاد تقييم الماضي الاستعماري للأمة البريطانية.









وقالت "بي بي سي" الممولة من القطاع العام البريطاني، إنها ستعرض في الليلة الأخيرة من سلسلة حفلات "بي بي سي برومس" نسخا موسيقية بدون كلمات من نشيد "فلتحكمي يا بريطانيا" وأناشيد أخرى مثل "أرض الأمل والمجد".









وبررت "بي بي سي" هذا التغيير في حدث العام الجاري بأنه جاء في ضوء تراجع "القوى الموسيقية" بشكل كبير، ولأنه لن يكون هناك جمهور حي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.









وأوضحت بي بي سي أيضا أنه سيسمح لعدد أقل من الفنانين بالتواجد على المسرح بسبب تفشي الفيروس، ما يجعل من الصعب تأدية الأغاني بـ"الكورس التقليدي"، لكن منتقدين اتهموا الهيئة بالخضوع لـ"الصوابية السياسية" ونشطاء العدالة الاجتماعية.









وبدأ الجدل بشأن برامج حفلات "بي بي سي"، يوم الأحد الماضي، عندما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الهيئة تدرس إلغاء غناء الأناشيد وسط مخاوف بشأن ارتباطها المفترض "بالاستعمار والعبودية".









وقالت الصحيفة إن داليا ستاسيفسكا، الفنلندية البالغة من العمر 35 عامًا والتي تدير الحفل: "دُفعت لتعديل الحدث وتقليل العناصر الوطنية"، دون أن تذكر مصدرًا للمعلومة، بينما رفضت "بي بي سي" يوم الاثنين "الهجمات الشخصية غير المبررة" على ستاسيفسكا وقالت إن الشركة اختارت برنامج الحفل بعد استشارة جميع الفنانين المعنيين.









والليلة الأخيرة من "بي بي سي برومس" عبارة عن مهرجان موسيقي كلاسيكية يقام في قاعة ألبرت الملكية في كل صيف، ولطالما تميز اليوم بالأغاني الوطنية التي تتحدث عن انتصارات الإمبراطورية والفخر الوطني.









وبعد تقرير صنداي تايمز، قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت إنه يؤمن بمعالجة "جوهر" المشاكل وليس "رموز" المشاكل. كما خرج وزير ثقافته، أوليفر دودن، للدفاع عن الأغاني.









وقال جونسون إنه يعارض قرار "بي بي سي" للعب نسخ موسيقية دون غناء من "أرض الأمل والمجد-Land of Hope and Glory" و""فلتحكمي يا بريطانيا" في الليلة الأخيرة من حفلات "بي بي سي برومس".





وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لأن نتوقف عن إحراجنا المؤلم بشأن تاريخنا، ونحن أوقفنا هذه المعركة العامة من لوم الذات".









وكتب دودن على تويتر: "أشارك مخاوف الكثيرين بشأن إزالة الاغاني المحتملة وأثرت ذلك مع بي بي سي. فالدول الواثقة من المستقبل لا تمحو تاريخها، بل تضيف إليه".









وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية: "لتجنب أي شك، ستُغنى هذه الأغاني العام المقبل. من الواضح أننا نشارك الجميع خيبة أملهم بأن الحفلات الموسيقية يجب أن تكون مختلفة، ولكن نعتقد أن هذا هو أفضل حل في هذه الظروف ونتطلع إلى عودة الحفلات التقليدية العام المقبل".









ونشيد "فلتحكمي بريطانيا" عبارة عن قصيدة كتبها جيمس تومسون، وحولها توماس أرني إلى أغنية عام 1740، بينما تشير أغنية "أرض الأمل والمجد" إلى قوة الإمبراطورية البريطانية، والتي تمثل إشكالية بالنسبة للكثيرين اليوم.