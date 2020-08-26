محافظ جنوب سيناء : 50 % تخفيضا لعارضات المحافظة في معرض تراثنا بالقاهرة





استعرض اللواء استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال اجتماع عقد اليوم الاربعاء بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام نتائج المقابلات مع بعض الوزراء والمسئولين لتذليل العقبات التي تواجه المحافظة اثناء تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمشاركة المسئولين التنفيذين بالمحافظة خلال اجتماعه اليوم بقاعه الاجتماعات بديوان عام المحافظة بطور سيناء.





حضر الاجتماع المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، ومديري عموم المديريات المعنية عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





شمل الاجتماع إستعراض ما تم الاتفاق عليه والتوصيات الخاصة بزيارة محافظ جنوب سيناء لوزراء الزراعة، والصناعة والتجارة، والثقافة ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة لأهالي جنوب سيناء للتدريب علي فنون الحياكة واستخدام الماكينات الحديثة وتدريب وتشغيل الشباب تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالتعاون مع تريدكو الصياد.





وتم الاتفاق علي تخفيض نسبة 50 % لعارضات جنوب سيناء في معرض تراثنا بالقاهرة

كما تم عرض موقف المساجد المقرر افتتاحها الشهر المقبل بمدينة طور سيناء .

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