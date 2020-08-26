تمارين مهمة يجب ممارستها لتحسين الصحة

يعلم الجميع أهمية ممارسة الرياضة للحصول على صحة جيدة والحفاظ على الشباب ولكن قد لايشعر البعض بالتحسن حتى عند المواظبة عليها .





عدم الحصول على فوائد ممارسة الرياضة مؤشر على وجود خطأ ما أثناء القيام بها ولكن مالا يعرفه كثيرون أن اختيار أنواع التمارين امر فى غاية الأهمية.

ذكر موقع كلية الطب بجامعة هارفارد أن تمارين القوة واللياقة البدنية ليست مهمة فقط لبناء العضلات وإنما لتحسين الصحة.





ومن فوائد تمارين القوة أن العضلات القوية تجعل العظام أقوى، وتسيطر على نسبة السكر في الدم ، وتحسن مستويات الكوليسترول ، وتحافظ على وزن صحي ، وتقلل من آلام المفاصل ، وتحارب الاكتئاب الخفيف.





يذكر أن ممارسة الرياضة من اكثر العادات الصحية التى تساعد فى حماية الانسان من العديد من الامراض ولكن يجب أن تكون تحت إشراف متخصص والمواظبة عليها.







