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أخبار البلد

قبول مؤشر سلامة مدرج مطار شرم الشيخ من قبل سلطة الطيران المدنى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:45 م
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
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نورهان خفاجي
عقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى ربع السنوي للجنة سلامة المدرج بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك بحضور كل مديرى الهيئات بالمطار وعلى رأسهم دكتور أحمد رشاد رئيس قطاع المطابقة والسلامة بالشركة المصرية للمطارات ، المهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ ، المهندسة سحر مصطفى ممثل سلطة الطيران المدنى. 

وناقش الاجتماع مؤشرات سلامة المطار طبقا للإحصائيات التي ترتبط باستئناف تشغيل الحركة الجوية بالمطار وتحديد مؤشر السلامة مع بعض مصادر الخطورة للوقائع والحوادث الجوية ووضع إجراءات السلامة المناسبة لكل مصدر خطورة بالمطار والتصديق عليه من قبل سلطة الطيران المدنى حيث تعطى الـ ICAO الأولوية للعمل في ثلاثة مجالات" سلامة الطيران ، تحسين السلامة على المدارج، والتقليل من عدد الحوادث في محیط المدارج والتقليل من عدد حوادث فقدان السيطرة أثناء الرحلة" وجميع هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق أولوية الخطة العالمیة الأساسية المتمثلة في التقليل باستمرار من معدل الحوادث. 

وانتهت اللجنة اليوم بقبول مؤشر السلامة الخاص بمطار شرم الشيخ مع وضع إجراءات سلامة وقائية لكل مصدر خطورة تمت مناقشته بالاجتماع، يأتي ذلك طبقا لتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني الـ "ICAO ". 

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