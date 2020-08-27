عمليات التعليم تتابع نقل كراسات امتحان اللغة الأجنبية الأولى للجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عملية وصول صناديق كراسات امتحان الدور الثاني في اللغة الاجنبية الاولى، إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة في شتى أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان لمدة 3 ساعات ، حيث يبدأ في تمام العاشرة من صباح اليوم وينتهي في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني) مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
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وتتم عملية نقل صناديق كراسات امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان الثانوية العامة وسط حراسة أمنية مشددة من رجال وزارة الداخلية.
يأتي ذلك استعدادًا لبدء ماراثون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2020 اليوم ، حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا ، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن هناك إجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى لجان الامتحان منعًا لتسريبها.
وقال المصدر لـ "صدى البلد": لقد تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، وتم وضع الصناديق فى مراكز توزيع الأسئلة، ويتم تأمينها من قبل حراسة من الأمن الإدارى للوزارة والمديريات إلى جانب حراسة الشرطة.
وأضاف المصدر: كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ستكون مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي.
وأوضح المصدر أن هناك مادة بكل صندوق، ويوجد مع كل صندوق ظرفًا خاصًا به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، ويفتح فى موعده.
وأشار المصدر إلى أن الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.
وأوضح المصدر ، أنه يتم استخدام هذه الصناديق عن طريق وضع الأسئلة بداخلها بعد تظريفها فى مظاريف ورق وبلاستيكية لتحقيق أكبر قدر من التأمين للأسئلة والحفاظ على سريتها الكاملة ويتم فتحها داخل اللجنة بمعرفة رئيس لجنة السير.
وأفاد المصدر بأنه سيتم توزيع مظاريف الاسئلة يوميا في تمام الساعة 10 صباحا على ان يتسلم مراقبي الادوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالاشراف عليها ، وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة بإستلام الكراسات الخاصة بجمته مع مراعاة أن يبدأ التوزيع بالنموذج أ ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بدءا من النموذج ج وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به .
جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 27 اغسطس 2020 ، بجميع شعبها الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي.
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كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولي (ورقة ثانية)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الأولي، ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) في الفترة الثانية.
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وقال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات حتى الان.
وأوضح حجازي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.
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ووصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني إلي (110900) طالب/طالبة، وعدد لجان السير إلي (351) لجنة على مستوى الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM ) وطلاب الثانوية العامة المكفوفين امتحان الدور الثاني.
وشددت وزارة التربية والتعليم ، على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:
١-تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
٢- أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
٣- الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
٤- حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
٥- التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.