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زمان كنت بتفرج على ماما نجوى.. تامر أمين: لا شيء يعد للطفل دراميا أو سينمائيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:53 م
تامر أمين
تامر أمين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه لا يوجد شيء يتم إعداده للطفل المصري إذاعيا او تليفزيونيا او دراميا او كرتونيا أو سينمائيا.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "زمان كنت بتفرج على برنامج سينما الأطفال وماما نجوى".

 وتابع تامر امين: "برامج اطفال كثيرة كانت متواجدة عندما كان عندنا قناتين فضائيتين فقط وعلى عكس الوضع  الحالي بتواجد عدد هائل من القنوات الفضائية".

 وأكمل  تامر أمين: "زمان كان بيتعمل فوزاير للكبار وفوازير للصغار والاطفال ".

ولفت تامر امين: "مفيش سينما للاطفال  ولا  يوجد شيء يتم إعداده على المستوى الدرامي او السينمائي  لتربية الأطفال على القيم والمباديء ".
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