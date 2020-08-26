زمان كنت بتفرج على ماما نجوى.. تامر أمين: لا شيء يعد للطفل دراميا أو سينمائيا

قال الإعلامي تامر أمين ، إنه لا يوجد شيء يتم إعداده للطفل المصري إذاعيا او تليفزيونيا او دراميا او كرتونيا أو سينمائيا.





وأضاف تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "زمان كنت بتفرج على برنامج سينما الأطفال وماما نجوى".





وتابع تامر امين: "برامج اطفال كثيرة كانت متواجدة عندما كان عندنا قناتين فضائيتين فقط وعلى عكس الوضع الحالي بتواجد عدد هائل من القنوات الفضائية".





وأكمل تامر أمين: "زمان كان بيتعمل فوزاير للكبار وفوازير للصغار والاطفال ".





ولفت تامر امين: "مفيش سينما للاطفال ولا يوجد شيء يتم إعداده على المستوى الدرامي او السينمائي لتربية الأطفال على القيم والمباديء ".