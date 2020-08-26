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برلمان

12 ألف جنيه.. برلمانية تطالب بتخفيض رسوم الطلاب الراسبين بالجامعات

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 09:58 م
أموال
أموال
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أحمد أيمن
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن مشروع قانون الحكومة لفرض رسوم على الطلاب الراسبين بالجامعات، أمر مطروح منذ فترة داخل الجامعات، مشيرا إلى أن المشروع لم يأت المجلس بعد وسيتم مناقشته داخل لجنة التعليم بمجرد إحالته من قبل الحكومة.

وأوضحت نصر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشروع جاء نتيجة عدم وجود عدد معين من الرسوب داخل بعض الجامعات لذلك يتعمد بعض الطلاب الرسوب، الأمر الذي يسبب إهدار للمال العام، بجانب إهدار دعم الدولة، لذلك حددت الحكومة هذا الدعم لمدة سنة واحدة وفي حالة رسوب الطالب يخرج من هذا الدعم.

وأضافت النائبة أن مشروع القانون لا يتعارض مع الدستور أو مجانية التعليم، حيث تطبق الزيادة في مقابل تحسين الخدمات وليس الرسوم الدراسية، مطالبة بضرورة مراعاة المستوى الاجتماعي لطلاب هذه الجامعات الحكومية الذي لن يقدر أغلبهم على دفع هذه الرسوم والتي تصل إلى 12 ألف جنيه سنويا.

وطالب بضرورة تخفيض هذه الرسوم مع استمرار الدعم للطالب الراسب لسنة واحدة وتطبيق الرسوم في حالة رسوبه للسنة الثانية، منوها إلى أن بعض حالات الرسوب تخضع لظروف نفسية واجتماعية دون قصد.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
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