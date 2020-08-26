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سيارات

ما هي أقصى مسافة تقطعها بالسيارة بعد إضاءة لمبة الوقود؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
توجد العديد من اللمبات والإشارات التحذيرية في شاشة عرض البيانات ومعلومتا السيارة، التي تصيب بعض مالكي السيارات بالاضطراب والتوتر وفي بعض الأحيان يصاب قائد السيارة بالذعر.

ومن ضمن هذه التحذيرات الشائعة هي إضاءة لمبة اقتراب نفاذ الوقود من السيارة ، هذا الامر الذي يدفع  الكثير من سائقي السيارات للتسائل ، أما المسافة التي تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود ، هل ستصل إلى الواجهة المحددة او أقرب محطة الوقود قبل النفاد.

والإجابة على السؤال مطروح في بعض الطرازات والتي تستعرض عدد الكيلو مترات ، التي يمكن أن تسير بها السيارة بالنظر إلى الوقود الموجود ، وعلى الأغلب تكون طرازات ألمانية ، ولكن في كل الاحوال دعونات نتعرف على المسافة التقديرية التي تقطعها السيارة بعد إضاءة لمبة الوقود؟.

من المعروف أن علاقة نسبة الوقود المتبقية مع عدد الكيلومترات، تختلف بين كل طراز وآخر ، ولكن على أقل تقدير يمكن ان تقترب قليلا من أرقام محددة للمسافة وتتراوح هذه المسافة بين 40 إلى 75 كيلو متر.

وعلى الجانب الآخر ليس صحيا أن تنتظر حتى تضئ لمبة تحذير اقتراب نفاد الوقود من الأساس، كما لا ينصح الخبراء بهذا الأمر على الإطلاق.
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