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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 27 - 8 - 2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:34 ص
توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 27 -8-2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثير من الأشخاص بمتابعة الأبراج وبالأخص حظك اليوم، لذا كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، أبرز توقعات الأبراج يوم الخميس 27-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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برج الحمل
عاطفيا: الوضع الفلكي يمدك اليوم بالنضج وتستطيع أن تتفهم المشاعر الخافية لدى شخص يهمك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يساعدك اليوم على التعايش بصورة أفضل مع الآخرين.

برج الثور
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو أن تنظم وتعتني بإدارة أعمالك وما تملك من مال.
عاطفيا: الوضع الفلكي يوجه انتباهك اليوم نحو التخطيط لمستقبلك العاطفي وكيفية تحديد معالمه.

برج الجوزاء
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تكون بحاجة اليوم لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك وعليك ألا تصر على فرض آرائك وابحث عن الأصلح.

برج السرطان
ماليا ومهنيا: القمر في منزل العمل وإذا كلفت بأداء مهمة، ستنجزها على أكمل وجه.
عاطفيا وعائليا: قد تكون هناك مشكلة منزلية وعليك أن تتحلى بالهدوء لتحسن التصرف.

برج الأسد
اجتماعيا ومهنيا: المريخ بمنزل الحظ يعمل على تقوية مركزك ويمنحك أفكارا بناءة تطرحها بذكاء.
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمنحك طاقة عاطفية ويمد قلبك بالقدرة على احتواء الجميع.

برج العذراء
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يخلق لك مشاكل عاطفية أو عائلية وعليك أن تديرها بهدوء وبدون عناد.
مهنيا وماليا: اليوم ينصحك الفلك بتنظيم جهودك وأولوياتك وعليك أن تحمي نفسك من المكائد.

برج الميزان
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل العلاقات يجذب إليك الكثيرين وتؤثر فيهم بلباقتك وتفهمك.
مهنيا: اليوم الوضع الفلكي داعم ويساعدك ذلك على الانطلاق نحو آفاق جديدة وبمثابرتك تحقق نجاحا.

برج العقرب
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تعتني بحساباتك وأن تراجع جيدا خطواتك.
عاطفيا: فينوس بمنزل الحظ تمنحك كل السحر والجاذبية فقط لا تتسرع في أقوالك.

برج القوس
مهنيا: القمر في برجك يدفعك لعرض اقتراحاتك بثقة وتصر على صنع حياتك.. لن يقف أمامك شيء والنجاح حليفك.
عاطفيا: المريخ في منزل الحب ويعدك ذلك بتطورات إيجابية.

برج الجدي
عاطفيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق.. حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تفقد أعصابك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر ويطالبك الفلك اليوم بالتزام الصمت والتفكير بتأني.

برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأصدقاء والأحباب.
مهنيا: اليوم قد يدعمك صديق بنصائح مخلصة فتحقق فائدة ويزداد نفوذك.

برج الحوت
مهنيا: القمر معاكس في منزل العمل والفلك ينصحك اليوم بمضاعفة التركيز واليقظة وعليك بتنظيم أولوياتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقاوم التوتر ولا تدعه يتحكم في تصرفاتك وتعاملاتك.






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