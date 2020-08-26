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رياضة

أخبار الزمالك| مرتضى منصور يطلب السماح والخطيب يرفض.. والفريق يحصن لاعبيه ضد أموال بيراميدز

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:01 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم،الأربعاء ، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:



حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إلقاء  محاضرة فنية على لاعبي الفريق .




أصدر  مجلس إدارة  نادى الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بيانا صحفيا أكد خلاله أنه من منطلق حرص الدولة على استقرار المناخ الرياضي .




يقع هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق فى حيرة بعدما تلقى عرض من مسئولي نادي الزمالك لضم ابنه عمر مواليد 2001  ، بعدما تم استبعاده لأسباب غير فنية من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء .



كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك  عن بدء المجلس الابيض في إجراءات تجديد عقود ثنائي الفريق يوسف أوباما وعبدالله جمعة لاعبي الفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.




تواصل جماهير الكرة المصرية المقارنة بين نادي الأهلي والزمالك،  منذ زمن بعيد بسبب شدة المنافسة بينهما منذ ظهور اللعبة في مصر.




ما زالت أصداء مباراة القمة رقم ١٢٠ تتردد بين جدران نادى الزمالك وتغريمه التقليدى النادي الأهلي ما بين الفرحة التى عمت القلعة البيضاء قابلها حزن بين صفوف أبناء الجزيرة. 

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