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أخبار العالم

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:01 م
احتجاجات طرابلس
احتجاجات طرابلس
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محمد علي

ذكر شهود عيان أن قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق انسحبت من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية بالقوة، نافضة يدها مما قد يرتكب بحق المحتجين.

وأشارت مصادر من الهلال الأحمر الليبي إلى  إصابة 6 متظاهرين بالرصاص الحي في ميدان الشهداء والشوارع المحيطة به بعدم أطلقت المليشيات عليهم النار.

وقالت وسائل إعلام ليبية إنه جرى إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة، وهذا ما نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين بميدان الشهداء برصاص الميليشيات.


واستمر الغضب الشعبي في العاصمة الليبية ، مع  اتساع المظاهرات ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج احتجاجًا على تدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، حيث إنه وبعد بدء الحظر الذي أعلنه السراج، نزل المحتجون إلى "ميدان الشهداء" في طرابلس.


وخرجت مظاهرات جديدة في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية طرابلس تدعو إلى إسقاط حكومة الوفاق وإطلاق سراح المختطفين، وتضامنًا مع متظاهري العاصمة، شهدت مدينة أوباري جنوب ليبيا احتجاجات أيضًا.


وسارع المجلس الرئاسي للوفاق إلى إعلان فرض حظر التجول الكامل، لــ 24 ساعة، لمدة 4 أيام بحجة "مواجهة كورونا".


وأعلن في بيان ، فرض حظر التجول الكامل لأربعة أيام اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء لـ"مكافحة الفيروس المستجد"، يتم خلاله إقفال الحدود الإدارية للمدن ويمنع التنقل بينها.



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