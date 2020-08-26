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BBC تثير الجدل بسبب أناشيد الإمبراطورية.. هل بات التاريخ الاستعماري يدعو للخجل بدلا من الفخر.. بوريس جونسون: يجب التوقف عن جلد الذات.. ونقاد: الهيئة تخضع للصوابية السياسية ونشطاء العدالة الاجتماعية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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حسام رضوان
* بي بي سي تكتفي بعزف الأناشيد الوطنية بدون غناء
* بوريس جونسون: 
لا أصدق أنهم اتخذوا قرارا كهذا
* كاتب بريطاني: 
ما فعلته بي بي سي لا مبرر له


يظن الكثيرون أن التاريخ قيمة ثابتة وأنه يكتب لمرة واحدة وكذلك الحكم عليه، لكن ما نعيشه في عصرنا الحالي يظهر أن الأمر ليس كذلك، فعلى الرغم من أن أوراق التاريخ لا تتغير - غالبًا- لكن مع توالي العصور قد يصبح ما كان مصدر فخر في التاريخ في وقت ما مثار استنكار في وقت آخر.


لطالما رفع البريطانيون شعار "الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس" وعزفوا وتغنوا كل ما ارتبط به من أشعار وأناشيد، هو من أشهر الشعارات التي نحفظها عن ظهر قلب إذا ما تحدثا عن تلك القوة العظمى، لكن الآن، يبدو أن الشعار نفسه قد يأتي يوم وتغيب فيه عنه الشمس.

أثارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أحد أعرق الأصول الصحفية في المملكة المتحدة والعالم، جدلا كبيرا، حيث قررت التخلي عن كلمات نشيد "Rule Britannia!" أو "فلتحكمي يا بريطانيا" في حفلها التقليدي الذي يقام في نهاية الصيف، مكتفية بعزف الموسيقى فقط.


لم يكن هذا التصرف عفويا أو خاليًا من دلالة، فالتخلي عن كلمات النشيد التي تتغنى بالإمبراطورية البريطانية جاء في وقت تعيد فيه فئة كبيرة من النقاد تقييم الماضي الاستعماري للأمة البريطانية.

قالت "بي بي سي" الممولة من القطاع العام البريطاني، إنها ستعرض في الليلة الأخيرة من سلسلة حفلات "بي بي سي برومس" نسخا موسيقية بدون كلمات من نشيد "فلتحكمي يا بريطانيا" وأناشيد أخرى مثل "أرض الأمل والمجد".

بررت "بي بي سي" هذا التغيير في حدث العام الجاري بأنه جاء في ضوء تراجع حجم "القوى الموسيقية" بشكل كبير، ولأنه لن يكون هناك جمهور حي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت بي بي سي أيضا أنه سيسمح لعدد أقل من الفنانين بالتواجد على المسرح بسبب تفشي الفيروس، ما يجعل من الصعب تأدية الأغاني بـ"الكورس التقليدي"، لكن منتقدين اتهموا الهيئة بالخضوع لـ"الصوابية السياسية" ونشطاء العدالة الاجتماعية.

وكتب الناقد والمؤلف الموسيقي نورمان ليبريشت عن قرار "بي بي سي" أنها ستسمح بالعزف دون الغناء، معتبرا أن ذلك يسئ إلى جميع ألوان الرأي، وأنه لا يوجد عذر لمثل هذا "الجبن"، قائلا إنه يجب أن يترك أحد رؤساء "بي بي سي" على الأقل منصبه.

بدأ الجدل بشأن برامج حفلات  "بي بي سي"، يوم الأحد، عندما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن الهيئة تدرس إلغاء غناء الأناشيد وسط مخاوف بشأن ارتباطها المفترض "بالاستعمار والعبودية".

وزعمت الصحيفة أن هناك مخاوف من قبل أعضاء رئيسيين في الأوركسترا بشأن ارتباط الأغاني بالإمبراطورية البريطانية والاستعمار والعبودية أو الرق.

وقالت الصحيفة إن داليا ستاسيفسكا، الفنلندية البالغة من العمر 35 عامًا والتي تدير الحفل، دُفعت لتعديل الحدث وتقليل "العناصر الوطنية"، دون أن تذكر مصدرًا للمعلومة، بينما رفضت "بي بي سي" يوم الاثنين "الهجمات الشخصية غير المبررة" على ستاسيفسكا وقالت إن الشركة اختارت برنامج الحفل بعد استشارة جميع الفنانين المعنيين.

والليلة الأخيرة من "بي بي سي برومس" عبارة عن مهرجان موسيقي كلاسيكية يقام في قاعة ألبرت الملكية في كل صيف، ولطالما تميز اليوم بالأغاني الوطنية التي تتحدث عن انتصارات الإمبراطورية والفخر الوطني.

بعد تقرير صنداي تايمز، قال مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينج ستريت إنه يؤمن بمعالجة "جوهر" المشاكل وليس "رموز" المشاكل. كما خرج وزير ثقافته، أوليفر دودن، للدفاع عن الأغاني. 

وقال جونسون إنه يعارض قرار "بي بي سي" للعب نسخ موسيقية دون غناء من "أرض الأمل والمجد-Land of Hope and Glory" و""فلتحكمي يا بريطانيا" في الليلة الأخيرة من حفلات "بي بي سي برومس".
 
وأضاف:"أعتقد أن الوقت قد حان لأن نتوقف عن إحراجنا المؤلم بشأن تاريخنا، ونحن أوقفنا هذه المعركة العامة من لوم الذات".

وتابع جونسون:"لا أستطيع أن أصدق أن بي بي سي تقول إنهم لن يغنيوا كلمات أرض الأمل والمجد أو فلتحكمي بريطانيا كما يفعلون تقليديا في النهاية. من الليلة الأخيرة للحفلات الراقصة".

وكتب دودن على تويتر: "أشارك مخاوف الكثيرين بشأن إزالة الاغاني المحتملة وأثرت ذلك مع بي بي سي. فالدول الواثقة من المستقبل لا تمحو تاريخها، بل تضيف إليه".

ورد متحدث باسم حزب العمال قائلًا: "إن البهاء والمهرجان في الليلة الأخيرة للحفلات الراقصة هو عنصر أساسي في الصيف البريطاني، وترتيبات الحفل أمر يخص المنظمين وبي بي سي، والاستمتاع بالأغاني الوطنية لا - ولا ينبغي - أن يشكل حاجزا أمام دراسة ماضينا وتعلم الدروس منه".

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية:"لتجنب أي شك، ستُغنى هذه الأغاني العام المقبل. من الواضح أننا نشارك الجميع خيبة أملهم بأن الحفلات الموسيقية يجب أن تكون مختلفة، ولكن نعتقد أن هذا هو أفضل حل في هذه الظروف ونتطلع إلى عودتة الحفلات التقليدية العام المقبل".

وكان المدير العام لـ بي بي سي توني هول قال إنه شعر بأن قرار عزف النشيدين دون غناء في حفلات هذا العام هو القرار الصحيح، "من الصعب جدا جدا في ألبرت هول التي تستوعب أكثر من 5 آلاف شخص الاستمتاع بأجواء الليلة الأخيرة للحفلات الراقصة والحصول نتيجة مماثلة لأشياء يغنيها الجمهور بأكمله عادةً - من الصعب جدًا إنجاز هذا العمل بطريقة إبداعية وفنية".

ونشيد "فلتحكمي بريطانيا" عبارة عن قصيدة كتبها جيمس تومسون، وحولها توماس أرني إلى أغنية عام 1740، بينما تشير أغنية "أرض الأمل والمجد" إلى قوة الإمبراطورية البريطانية، والتي تمثل إشكالية بالنسبة للكثيرين اليوم.


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