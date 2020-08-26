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فن

أخبار الفن.. وفاة والدة الفنان محمد سعداوي.. حقيقة انفصال مايلي سايرس عن حبيبها كودي سيمبسون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:


نادية الجندي لـ"صدى البلد": وحيد حامد صاحب مشروع فكري وتنويري


أكدت النجمة نادية الجندي أن المؤلف والسيناريست الكبير وحيد حامد صاحب مشروع فكري وتنويري خاص، وهب له حياته، مشيرة إلى أن قرار تكريمه من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام كان موفقًا.


مصور سيشن البرتقال يكشف لـ صدى البلد أسرار جلسة سمية الخشاب المثيرة للجدل في البيسين|شاهد


كشف المصور حسين باشا في فيديو خاص، كواليس جلسة تصوير "سيشن البرتقال" للفنانة سمية الخشاب، وهي الصور التي أثارت جدلا كبيرا على مواقع السوشيال ميديا.


بعد غياب 14 عاما عن الساحة الفنية.. حميد الشاعري يكشف تفاصيل ألبوم أنا بابا


كشف الفنان حميد الشاعري تفاصيل ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "انا بابا" والمقرر إصداره  في 4 سبتمبر المقبل  بعد غياب 14 عام عن الساحة الفنية ،  خلال لقائه في برنامج "et بالعربي".


وفاة والدة الفنان محمد سعداوي


نشر الفنان محمد سعداوى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته. 

حقيقة انفصال مايلي سايرس عن حبيبها كودي سيمبسون


نفى موقع  gossip cop  ما تردد حول انفصال المغنية الامريكية مايلي سايرس عن حبيبعا المغني الشهير كودي سيبمسون من اجل الترويج لالبومها الجديد. 


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