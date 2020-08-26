غادة شلبي: منظمة السياحة العالمية أعلنت جاهزية مصر لاستقبال السياح.. فيديو

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن منظمة السياحة العالمية أعلنت جاهزية مصر للترحيب باستقبال السياح مرة أخرى.





وأضافت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تلبية أمين عام منظمة السياحة العالمية لطلب مصر ويحضر إلي مصر فى ظل هذه الظروف الصعبة بعد فتح السياحة هذه علامة إيجابية جدا.





وتابعت نائب وزير السياحة والآثار أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أن هذه أول زيارة له خارج أوروبا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأوضحت غادة شلبي أن منظمة السياحة العالمية تتابع أعمالنا ومجهودتنا منذ بداية قفل السياحة وحتى تم فتح السياحة مرة أخري، ونوافيهم باستمرار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشكل دائم، منها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وأشارت إلي أن وجود أمين عام منظمة السياحة العالمية في مصر يؤكد أن الدولة المصرية مهتمة بالسياحة جدا وأننا نهتم بالإجراءات الاحترازية جدا.