AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غادة شلبي: منظمة السياحة العالمية أعلنت جاهزية مصر لاستقبال السياح.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:34 م
غادة شلبي
غادة شلبي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار، إن منظمة السياحة العالمية أعلنت جاهزية مصر للترحيب باستقبال السياح مرة أخرى.

وأضافت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تلبية أمين عام منظمة السياحة العالمية لطلب مصر ويحضر إلي مصر فى ظل هذه الظروف الصعبة بعد فتح السياحة هذه علامة إيجابية جدا.

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار أن أمين عام منظمة السياحة  العالمية أن هذه أول زيارة له خارج أوروبا بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت غادة شلبي أن منظمة السياحة العالمية تتابع أعمالنا ومجهودتنا منذ بداية قفل السياحة وحتى تم فتح السياحة مرة أخري، ونوافيهم باستمرار الإجراءات التي تتخذها الوزارة بشكل دائم، منها الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلي أن وجود أمين عام منظمة السياحة العالمية في مصر يؤكد أن الدولة المصرية مهتمة بالسياحة جدا وأننا نهتم بالإجراءات الاحترازية جدا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنعاشها في مصر.. التعاون الدولي تعقد اجتماعا مع "السياحة والأوروبي لإعادة الإعمار"

النائب أمين مسعود: إجراءات "العنانى" لاستعادة السياحة العالمية نجحت بشهادة الإعلام الدولى

غادة شلبي تتفقد مشروعات التنمية السياحية بشرم الشيخ وخليج نبق

لم نرصد أي حالة.. السياحة: القطاع استعاد الثقة العالمية بسبب اهتمامه بالإجراءات الوقائية من كورونا

بشرى سارة للعاملين في السياحة أول الشهر المقبل

السياحة والآثار: عودة السياح أول سبتمبر بطاقة 50% بالمحافظات.. فيديو

ترشيحاتنا

على البحر.. شاهد| ناهد السباعي بإطلالة مثيرة للجدل

خاص | محمد عمارة عن خالد بيبو: بيشتغل سواق للخطيب وابني حريف مش واسطة زي ابنه

اشتباه في إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي المعار بـ قطع في الرباط الصليبي

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

الوحيد في العالم وبدون علاج.. جسد طفل يتحول إلى صخر| صور

بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

يهدد حياة طفلك.. تعرف على مخاطر تناول الكافيين بشكل زائد

بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد