AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:00 ص
ابراج
ابراج
Advertisements
لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

اقرأ أيضًا:

وقدّمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم 27 أغسطس، وفقا لعلم الأرقام وهى أنه لا داعي للقلق و من ناحية أخرى ، إذا كنت تقوم بأعمال تجارية ، فستحقق نجاحًا جيدًا و يمكنك أيضًا اتخاذ قرار بشأن بدء عمل تجاري جديد.

إذا كان أحد أفراد منزلك غاضبًا منك ، فعليك أن تبذل قصارى جهدك لإقناعه. بالحديث عن الصحة ، يُنصح بتجنب التعرض لمزيد من التوتر.

بصرف النظر عن هذا، عليك أيضًا الاهتمام بالطعام والشراب. 

نصيحة علم الابراج ..

 لا تخطئ في تجاهل كلام كبار السن. إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا ، فيمكنك الحصول على ربح اليوم ، خاصة إذا كان عملك من الحديد، فمن المحتمل أن تحصل على فائدة مالية.

لا تجلب توتر العمل في المنزل، فقد يفسد بيئة منزلك. حاول الحفاظ على علاقة جيدة في العلاقة مع زوجتك. بالحديث عن الصحة، يجب أن تركز على تقوية مناعتك. لون الحظ: السماء الزرقاء. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

ترشيحاتنا

متى يكون القرض البنكي حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بعد الحديث عن عودة الحظر| خبيرة أوبئة تعلن أسباب زيادة إصابات كورونا

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

خال طفل العجانة: صاحب المخبز عاوز يعمل لنا عيش بدم ابننا

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

رد فعل غريب من خالد الغندور بعد هدف مروان محسن في الجونة.. شاهد

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن انتقال محمد صلاح لـ برشلونة .. فيديو

بعد هدف مروان محسن.. رد فعل غير متوقع من أحمد موسى.. شاهد

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

فيديو.. الأهلي يكشف الأسباب الـ 6 لرفض دعوة رئيس الزمالك

المتهم باغتصاب منة عبد العزيز يعترف: مارسنا الجنس 6 مرات في شهر.. وعملنا فيديوهات تيك توك .. وكلاشينكوف كان حلقة الوصل بينا

بعد هدفه.. أحمد موسى لـ مروان محسن: تلعب وحش نتخانق تلعب كويس نقدملك التحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استخدم سيارة لعبة.. سرعة بديهة طفل تنقذ حياة والدته بعد إصابتها بـ غيبوبة سكر

نوع من فاكهة مجففة.. أفضل مصدر للكالسيوم لعلاج هشاشة العظام

بطريقة سهلة.. حضري بلح البحر بالكريمة