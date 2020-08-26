مهندس التطبيع.. سياسي كويتى يكشف سر جولة بومبيو للشرق الأوسط

قال عبد الله خالد الغانم المحلل السياسي الكويتي، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو للبحرين تأتى فى إطار تنسيق العلاقات العربية الاسرائيلية بعد خطوة الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل.





وأوضح "الغانم"، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك توجها بحرينيا بالتطبيع مع إسرائيل وأعلنت عنه بشكل واضح وسائل إعلامية إسرائيلية كما أن هناك مفاوضات جارية بين البحرين وإسرائيل، فضلًا عن استضافتها لورشة المنامة وترحيبهما بخطوة الإمارات.





ولفت المحلل السياسي الكويتى، إلى أن جولة بومبيو تشمل أيضًا السودان والتى رحبت بتطبيع الإمارات معلنة عن رغبتها بالتطبيع لذلك المحور الأساسي للزيارة هو ملف التطبيع ورفع مستوى التنسيق مع هذه الدول.





وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، الأربعاء، إنه التقى ولي العهد البحريني وبحث معه أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، وذلك فور وصوله إلى المنامة قادمًا من تل أبيب في إطار جولته الشرق أوسطية.

وغرّد بومبيو عبر تويتر: "التقيت اليوم (الأربعاء) ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد آل خليفة، وناقشنا أهمية بناء استقرار وسلام إقليميين، بما في ذلك بناء وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة.