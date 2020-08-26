إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إنهاء تكليف مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء الدكتور وائل يحيى يوسف، بناء على اعتذار رسمي قدمه عن أسباب شخصية.





وأكد "مجاهد"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تكليف الباحث الدكتور إيهاب أحمد كمال، من المركز القومي للبحوث ، جاء في إطار اهتمام الوزارة بضخ دماء جديدة.





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وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2020 بإنهاء تكليف مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء الدكتور وائل يحيى يوسف، وذلك بعد مرور 56 يوما فقط على تعيينه.



