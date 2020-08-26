المصري: لدينا حالات إغماء فى الفريق.. ونطالب بتأجيل مباراة الأهلي

كشف عبد الظاهر السقا، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي عن وجود 3 حالات إغماء في صفوف الفريق بينهم أحمد عادل وكريم العراقي.





وقال السقا في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "ما يحدث إجهاد بعد عودة كورونا، نحن واجهنا صعوبات كثيرة جدًا بسبب الفترة الماضية، طبيعي إن اللاعبين تسقط على الأرض".





وأضاف: "نعاني من مشاكل كثيرة جدًا، أمامنا مباراة مع النادي الأهلي ولا يوجد فرصة للراحة، أناشد اتحاد الكرة بيوم واحد فقط إجازة نرتاح فيه، وأشكر اللاعبين على مجهودهم رغم كل تلك الصعوبات".





وأردف: "الصعوبات التي واجهتنا كانت فوق الطاقة، نحن قبل مباراة الزمالك كنا نقدم مستوى جيد وقدمنا لقاء جيد لكن بعد ذلك جاءت أزمة كورونا شتت الفريق، بين حالات إيجابية وحالات سلبية كانوا يخشون نزول الملعب، مهما وصفت نحن كنا أقرب لـ فيلم سينمائي".





واستكمل: "هناك لاعبون إلى الآن يعانون، كريم العراقي جاء من المنزل وخاض المباراة دون تدريب، طبيعي أن يسقط بعد اللقاء لأنه خاض مبارتان وهو بدنيا ضعيف".





واختتم: "المصري بخير ولاعبوه بخير وإن شاء الله نقف على أقدامنا من جديد ونستعيد لياقتنا البدنية وسنكون أفضل من السابق، مازال هناك 16 مباراة والفريق لم يدخل في مرحلة ناقوس الخطر كما يقال".



