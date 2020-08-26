AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مانجاوي بجد| سفير نيوزيلندا يجري استفتاء على نوع المانجو المفضل لدى المصريين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:35 م
سفير نيوزيلندا بالقاهرة
سفير نيوزيلندا بالقاهرة
Advertisements
محمد وديع
قام سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، "جريج لويس بالترويج ، للمانجو الإسماعيلاوي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". 

وكتب "لويس"، عبر تغريدة، "‏القيام برحلة ليوم واحد من ‎القاهرة إلى ‎الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهيرة في ‎مصر".

وجدد السفير معايشته للشعب المصري بإجراء استفتاء حول نوع المانجو المفضل لدى المصريين، وحل المانجو العويس في المرتبة الأولى.

وتساءل بعض المصريين لماذا لم يدرج المانجو من نوع الفص في الاستفتاء.

وكان السفير عقب زيارته لمدينة الإسماعيلية قد تساءل"هل تعلمون أن مصر تمتلك ما يقرب من ١٠٠ نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ ١٥٠ عامًا!". 

ووضع السفير صورة له وفي الخلفية الأصناف المختلفة للمانجو المصرية. بل ووزع على سفراء وقناصل الدول كميات من هذه المانجو.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئناف الطيران المباشر بين مصر وصربيا برحلة من بلجراد إلى الغردقة

سفير ألمانيا بالقاهرة: مصر من أهم وجهات السفر المفضلة للسائحين الألمان

مانجاوي.. سفير نيوزيلندا بالقاهرة يروج لـ المانجو الإسماعيلاوي

ملكة الفواكه.. الفلاحين تنصح: المانجو تحسن الحالة المزاجية

غرام دبلوماسى.. مانجو الإسماعيلية تشعل تويتر السفراء الأجانب.. تفاصيل

الخديو إسماعيل بطل القصة.. سبب تسمية أحد أنواع المانجو بـ «العويسي»

ترشيحاتنا

قبل دفنها.. فتاة تعود إلى الحياة بعد وفاتها بساعتين.. تفاصيل

بادجي يقود الهجوم.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

قصة حب تنتهي بقتل أسرة كاملة| شهود عيان يروون تفاصيل مذبحة كفر الدوار.. شاهد

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

AdvertisementS

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

أمر بطرد مندوبيه.. مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب والأخير يرفض

إنهاء عمل مساعد وزيرة الصحة.. والمتحدث يكشف السبب

انسحاب عناصر داخلية الوفاق من محيط تظاهرات طرابلس.. ومليشيات تطلق النار على المتظاهرين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

بسبب مصر.. وزير الخارجية اليوناني يكتب شهادة وفاة اتفاق أردوغان والسراج

وزير التعليم يكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد أول سبتمبر .. بروتوكول لتشغيل وإدارة منصة رقمية للدروس الإلكترونية .. وحماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات برد 25% من مصاريف نقل الطلاب

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

حدث نادر وغريب .. ولادة طفل بعين واحدة في الأقصر ..شاهد

يصل خلال أسبوع.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

١١ علاجا طبيعيا لخفض ضغط الدم المرتفع.. تعرف عليهم

يهدد حياة طفلك.. تعرف على مخاطر تناول الكافيين بشكل زائد

بـ الأبيض الأنيق.. بوسي تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد