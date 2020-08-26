مانجاوي بجد| سفير نيوزيلندا يجري استفتاء على نوع المانجو المفضل لدى المصريين

قام سفير نيوزيلندا لدى القاهرة، "جريج لويس بالترويج ، للمانجو الإسماعيلاوي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".





وكتب "لويس"، عبر تغريدة، "‏القيام برحلة ليوم واحد من ‎القاهرة إلى ‎الإسماعيلية وفر لي الفرصة لتذوق المانجو الشهيرة في ‎مصر".





وجدد السفير معايشته للشعب المصري بإجراء استفتاء حول نوع المانجو المفضل لدى المصريين، وحل المانجو العويس في المرتبة الأولى.





وتساءل بعض المصريين لماذا لم يدرج المانجو من نوع الفص في الاستفتاء.





وكان السفير عقب زيارته لمدينة الإسماعيلية قد تساءل"هل تعلمون أن مصر تمتلك ما يقرب من ١٠٠ نوع مختلف من المانجو وتزرعها حيث تكون جاهزة للتصدير منذ ١٥٠ عامًا!".





ووضع السفير صورة له وفي الخلفية الأصناف المختلفة للمانجو المصرية. بل ووزع على سفراء وقناصل الدول كميات من هذه المانجو.







