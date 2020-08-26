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رياضة

جوزيه: الأهلي لن يتأثر بغياب وليد سليمان أمام الجونة.. ونتيجة القمة 120 كانت صعبة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:36 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد رشاد
قال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تأثير غياب وليد سليمان صانع ألعاب الأحمر عن مواجهة الجونة اليوم.

وقال مانويل جوزيه خلال لقاء عبر قناة "الأهلي": "الجونة في المركز الـ15، طبيعي أن يقود الأحمر على الطريق السريع في اتجاه واحد على مرمى المنافس، لأن الثقة لن تكون عالية لديهم مثل الأهلي".

وأضاف: "الاستحواذ والاتجاه سيكون واحدا لصالح الأهلي بعد نتيجته مع الزمالك لأنها كانت صعبة، الثقة والمعنويات للفريقين اليوم ليست جيدة".

وأردف: "الأهلي عليه ضغط كبير أمام الجونة الذي من الممكن أن يستغل حالة لاعبي الأحمر ويقدم مباراة جيدة قد يحقق منها نقطة واحدة بالتعادل".

وواصل: "بيدرو مدرب ممتاز، وسيصعب المهمة على الأهلي لأنه عمل في النادي من قبل ويعلم عنه الكثير، ويعرف معنى الخسارة أمام الزمالك".

وعلق على غياب وليد سليمان، قائلًا: "رأيت مباراتين للأهلي ضد أسوان والزمالك، كان يلعب بهما في الشوط الثاني، وكان من المفترض أن يبدأ في التشكيل الأساسي، وأعتقد أن التأثير لن يكون كبيرًا بغيابه".

واختتم: "أليو بادجي من الناحية البدنية لاعب قوي وطويل ويعرف أين يتمركز كي ينهي الهجمات.. أتت له كرة في العارضة بمباراة القمة، وأجبر الزمالك أن يتمركز في الدفاع.. لاعبي الاهلي رجال وعلى قدر المسئولية".
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