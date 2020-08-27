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مرأة

بدون مجهود أسرع وصفات لتخسيس البطن والأرداف

الخميس 27/أغسطس/2020 - 02:01 ص
سموم الجسم
سموم الجسم
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لمياء الياسين

وصفات تخسيس البطن والأرداف كثيرة جدا لكن يمكنك تجربة الوصفات التالية فهى تساعد على تعزيز الأيض وحرق الدهون  و تساعد على زيادة التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وسيصبح جسمك نحيفًا ومتناسقًا  وسترتفع مستويات الطاقة لديك وستساعد في طرد السموم والدهون السيئة من جسمك.
وصفات تخسيس.. بالجريب فروت والرمان

مشروب الجريب فروت والرمان

ماذا تحتاجين ..

نصف كوب جريب فروت
نصف كوب رمان
1 ملعقة صغيرة عسل عضوي
قليل من الملح

كيف تطبقين الوصفة ..


ضعي الجريب فروت والرمان في الخلاط. وقومى بسحقهم جيدا وأسكبيها في كوب وأضيفى العسل ورشة ملح أسود ويقلب جيدًا قبل الشرب.

وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون

مشروب القرفة والأناناس

ماذا تحتاجين

1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود

كيف تطبقين الوصفة

ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.
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