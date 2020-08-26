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برلمان

هل تطبق رسوم الطلاب الراسبين على تأجيل الامتحانات.. برلمانية تجيب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 10:51 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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أحمد أيمن
قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث تخفيض الرسوم المفروضة على الطلاب الراسبين بمشروع قانون الحكومة، نظرا لكونها مبالغ فيها في ظل الظروف الاجتماعية للعديد من طلاب الجامعات الحكومية، لافتة إلى أن الرسوم تبدأ من 3 آلاف جنيه حتى 12 ألف سنويا وفقا لنوع الكلية.

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون بمثابة حافز للطلاب يشجعهم على الالتزام في سنواتهم الدراسية بالجامعة والسعي إلى اجتيازها دون رسوب، منوهة إلى استهتار بعض الطلاب ورسوبهم المتعمد خلال سنوات الدراسة، الأمر الذي يؤثر على نظرائهم من المجتهدين.

وتابعت أن متعمدي الرسوب أو الطلاب المستهترين يزاحموا الآخرين في الخدمات التعليمية كما يشكلون كثافة وعبئا زائدا داخل المدرجات، الأمر الذي يؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية.

وأكدت عضو لجنة التعليم أنه في حال تعرض الطلاب لظروف تمنعهم من الامتحان خلال سنة دراسية، فيجوز لهم تأجيل الامتحانات للسنة القادمة مع الاحتفاظ بدراجاتهم، كما لن يتعرضوا لدفع رسوم الراسبين.

وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من "6 ـ 12" ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و"5 ـ 10" آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و"4 ـ 8" آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و"3 ـ 6" آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
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